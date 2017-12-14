Наталья Панкратова из Саранска - одна из самых красивых женщин мира

Уроженка Саранска Наталья Панкратова вошла в число красивейших женщин мира.

Сообщается, что бизнес-леди из Мордовии представляла Российскую Федерацию на конкурсе "Миссис Земной шар". В результате она заняла место в топ-15 самых привлекательных замужних женщин мира. Финал состязания прошел в КНР, в нем принимали участие представительницы прекрасного пола из 70 государств мира.

Отметим, что Наталья Панкратова воспитывает троих дочерей и руководит детской студией.

Ранее сообщалось, что педагоги из Мордовии стали дипломантами Всероссийского конкурса "Учитель здоровья – 2017".

Источник: "Известия Мордовии".