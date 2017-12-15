В Саранске пройдет праздничный концерт для детей с участием Фиксиков

Во вторник, 19 декабря, в Краеведческом музее для детворы пройдет новогоднее представление с Дедом Морозом, хороводами возле нарядной красавицы елки, веселыми конкурсами в компании с популярными мультяшными персонажами – Фиксиками.

Помимо этого собственный музыкальный подарок гостям преподнесут юные таланты вокально-хореографической студии "СарГрад". Кстати, к ребятне могут также присоединиться мамы, папы, бабушки и дедушки.

Отметим, что вход для всех свободный и бесплатный. Начало представления в 15:00.

Ранее сообщалось, что в Торбеевском ДК собирали средства для девятилетнего Коли Кучерова.

Источник: "Известия Мордовии".