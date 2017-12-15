В Мордовии столкнулись ПАЗ и "Шевроле": оба транспорта загорелись, есть пострадавший

В Мордовии автобус и легковой автомобиль сгорели после ДТП.

Инцидент случился в Лямбирском районе, на повороте на село Александровка. Согласно данным республиканской Госавтоинспекции, ПАЗ при выезде со второстепенной дороги не пропустил "Шевроле". Вследствие столкновения легковое авто вспыхнуло, а затем воспламенился и автобус.

Шофер ПАЗа и находившиеся в нем пассажиры не пострадали, они успели покинуть салон транспортного средства. Водитель легкового авто был госпитализирован. О его состоянии не сообщается.

Автомобиль и автобус сгорели целиком.

Ранее сообщалось, что в Саранске водитель "Киа" отправил женщину в реанимацию.

Источник: 13.мвд.рф