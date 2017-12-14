В Саранске водитель "Киа" отправил женщину в реанимацию

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился в пригородном поселке Луховка, где шофер на "Киа" совершил наезд на внезапно вышедшую на проезжую часть женщину.

В результате пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. О ее состоянии не сообщается.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Раннее сообщалось, что водитель "Приоры" сбил 8-летнего школьника на "зебре" в Мордовии. К счастью, мальчик получил лишь незначительные травмы.

Также стало известно о том, что в результате столкновения двух "семерок" в Мордовии погиб человек.

Источник: 13.мвд.рф