В результате столкновения двух "семерок" в Мордовии погиб человек

В Рузаевском районе Мордовии произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ. В результате инцидента погиб один человек, еще один получил травмы.

Трагедия произошла 13 декабря на 14-м км автодороги Рузаевка-Шишкеево. Там не смогли разминуться две отечественные "семерки", сообщили в МЧС по РМ.

Подробности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в реанимационном отделении 4-й больницы Саранска скончался один из пассажиров вазовской "девяносто девятой", которая влетела в стену жилого дома.

Также появилась информация о происшествии на перегоне Зубово-Поляна — Потьма, где грузовой поезд наехал на двух женщин.

Источник: 13.mchs.gov.ru