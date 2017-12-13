Один из пассажиров ВАЗа, влетевшего в дом в Саранске, умер в больнице

В реанимационном отделении 4-й больницы Саранска скончался один из пассажиров вазовской "девяносто девятой", которая влетела в стену жилого дома. Как стало известно, 31-летний Николай Вдовин умер в ночь на 12 декабря. У мужчины после аварии были зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные рваные раны. Все это время он находился в коме. Увы, организм Николая не справился с такими травмами.

Напомним, трагедия произошла в Саранске утром 6 декабря. Водитель легковой машины не справился с управлением и влетел в отбойник, от которого авто отбросило в жилой дом. Он пробил окно и кирпичную стену, и оказался внутри здания. Водитель ВАЗа, 38-летний Николай Палачев, погиб на месте, а его пассажиры, 31-летний Вдовин и 33-летний житель Саранска Алексей Мусатов, были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Источник: "Известия Мордовии".