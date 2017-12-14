Водитель "Приоры" сбил 8-летнего школьника на "зебре" в Мордовии

На улице Карла Маркса в Рузаевке невнимательный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, 8-летний школьник переходил дорогу по "зебре", как вдруг на него наехала "Приора".

К счастью, мальчик получил лишь незначительные травмы.

По этому факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в реанимационном отделении 4-й больницы Саранска скончался один из пассажиров вазовской "девяносто девятой", которая влетела в стену жилого дома.

Также появилась информация о происшествии на перегоне Зубово-Поляна — Потьма, где грузовой поезд наехал на двух женщин.

Источник: gibdd.ru/r/13