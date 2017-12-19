Жительница Мордовии попала под автобус, выбежав на проезжую часть

В Зубово-Полянском районе Мордовии под колеса автобуса попала женщина. Инцидент случился на 38-м км автодороги сообщением Потьма-Барашево.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, пострадавшая внезапно вышла на проезжую часть автодороги прямо перед ехавшим автобусом. Водитель транспортного средства затормозил, но наезда избежать не удалось. В результате столкновения пешеход получила многочисленные травмы и была госпитализирована. Водитель трезв.

Ранее сообщалось, что жительница Саранска стала жертвой наезда автомобиля из-за собственной беспечности.

Источник: gibdd.ru/r/13