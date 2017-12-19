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МЧС Мордовии инспектирует учебные заведения республики

МЧС Мордовии инспектирует учебные заведения республики

Работники ГУ МЧС по РМ проверяют учебные заведения перед новогодними мероприятиями.

Они обращают внимание на работоспособность пожарной сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации.

С работниками персонала школ ведутся инструктажи и беседы, во время которых разъясняются правила пожарной безопасности в период проведения новогодних утренников.

Ранее сообщалось, что школьники Саранска устроили акцию против вырубки елей и сосен.

Также стало известно о том, что в травмотологию Рузаевки госпитализировано 23 человека из-за скользких дорог.

Источник: "Известия Мордовии".