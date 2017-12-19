В Саранске ищут 35-летнего вора

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, мужчина подозревается в совершении кражи. Однако Вахтеров предпочел скрыться от правосудия.

Приметы гражданина: рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы русые короткие, глаза светлые.

"Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим позвонить по телефонам: 29-90-02, 29-90-39, 29-90-23, 89179968945 или 02", - сказано в сообщении пресс-службы МВД.

Как сообщалось ранее, в Наро-Фоминске оперативниками задержана банда из четырех уроженцев Мордовии, которые совершили серию налетов на дома жителей района.

Источник: 13.мвд.рф