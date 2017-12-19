Подробности столкновения ВАЗа и КамАЗа в Мордовии: погибшей оказалась 21-летняя сотрудница полиции

Стали известны подробности ДТП, которое произошло сегодня утром, 19 декабря, на трассе Первомайск - Ельники – Краснослободск. Напомним, там столкнулись ВАЗ и КамАЗ, в результате чего погибла девушка, ехавшая в легковушке.

Личность жертвы уже установлена – это 21-летняя сотрудница одного из районных отделов полиции Ольга Межина. Об этом сообщил один из пользователей соцсетей. Ее коллега в шоковом состоянии доставлен в больницу.

Как уже сообщалось, после столкновения с ВАЗом грузовик съехал с дороги и врезался в линию электропередач, которая сломалась, не выдержав удара. Легковое авто оказалось смято, как картонная коробка.