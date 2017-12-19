В Мордовии столкнулись ВАЗ и КамАЗ: погибла пассажирка легковушки

В Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на трассе Первомайск - Ельники – Краснослободск, где столкнулись ВАЗ и КамАЗ. После столкновения КамАЗ съехал с дороги и врезался в линию электропередач, которая сломалась, не выдержав удара, а легковое авто смяло как картонную коробку.

В результате аварии погибла пассажирка легкового авто. Подробности происшествия уточняются. Дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе микроавтобус улетел в кювет, пострадал один человек.

Также стало известно о том, что в Мордовии "Приора" протаранила "Ситроен", пострадала автоледи.

Источник: "Известия Мордовии".