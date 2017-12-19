В Зубово-Полянском районе микроавтобус улетел в кювет: пострадал 1 человек

В Зубово-Полянском районе Мордовии произошло ДТП с участием микроавтобуса "Мерседес". Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, 18 декабря днем транспортное средство вылетело в кювет после того, как водитель не справился с управлением.

В результате пострадал 1 человек, ему понадобилась помощь врачей. Состояние потерпевшего на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что жительница Саранска стала жертвой наезда автомобиля из-за собственной беспечности. А еще одна жительница Мордовии по своей вине попала под колеса автобуса. К счастью, в обоих случаях обошлось без летальных исходов.

Источник: 13.mchs.gov.ru