В Мордовии "Приора" протаранила "Ситроен": пострадала автоледи

В Большом Игнатове произошло ДДП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, на улице Советская водитель "Приоры" врезался в "Ситроен".

За рулем иномарки находилась девушка, которая получила сильные ушибы. Врачи рекомендовали ей лечение на дому.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что жительница Саранска стала жертвой наезда автомобиля из-за собственной беспечности. А еще одна жительница Мордовии по своей вине попала под колеса автобуса. К счастью, в обоих случаях обошлось без летальных исходов.

Источник: gibdd.ru/r/13