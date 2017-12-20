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Мордовский боксер Никита Балаев выиграл турнир памяти заслуженного тренера СССР

Мордовский боксер Никита Балаев выиграл турнир памяти заслуженного тренера СССР

Юный боксер из Мордовии Никита Балаев выиграл всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера СССР Б.Н. Грекова. Турнир прошел в Москве, в нем приняли участие более 200 боксеров из 30 регионов страны.

Бои проходили в 18 весовых категориях. Никита Балаев выступал в весовой категории до 44,5 кг. Он провел четыре поединка и все их выиграл. В финале наш земляк победил соперника из Владимирской области.

Еще один мордовский спортсмен, Даниил Шурыгин, выступавший в весе до 43 кг, стал бронзовым призером.

Как сообщалось ранее, представительница Мордовии Анастасия Рыбак в составе сборной России завоевала серебряную медаль первенства мира по боксу среди юниорок в возрасте 17-18 лет.


Источник: mordovia-sport.ru