Мордовский боксер Никита Балаев выиграл турнир памяти заслуженного тренера СССР

Юный боксер из Мордовии Никита Балаев выиграл всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера СССР Б.Н. Грекова. Турнир прошел в Москве, в нем приняли участие более 200 боксеров из 30 регионов страны.

Бои проходили в 18 весовых категориях. Никита Балаев выступал в весовой категории до 44,5 кг. Он провел четыре поединка и все их выиграл. В финале наш земляк победил соперника из Владимирской области.

Еще один мордовский спортсмен, Даниил Шурыгин, выступавший в весе до 43 кг, стал бронзовым призером.

Как сообщалось ранее, представительница Мордовии Анастасия Рыбак в составе сборной России завоевала серебряную медаль первенства мира по боксу среди юниорок в возрасте 17-18 лет.

Источник: mordovia-sport.ru