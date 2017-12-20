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Сельхозтоваропроизводители Мордовии получат более 280 млн на компенсации от ЧС

Сельхозтоваропроизводители Мордовии получат более 280 млн на компенсации от ЧС

Республика Мордовия получит свыше 280 миллионов рублей из федеральной казны на компенсацию сельхозтоваропроизводителям ущерба, причиненного чрезвычайными ситуациями природного характера в 2017 году.

Стало известно, что распоряжение подписано председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым и опубликовано на официальном веб-сайте ведомства.

Отметим, что межбюджетные трансферты предоставляются помимо нашей республики еще 17 регионам.

Ранее сообщалось, что Мордовия дополнительно получит 292 млн за высокие показатели социально-экономического развития.

Источник: "Известия Мордовии".