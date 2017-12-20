Сельхозтоваропроизводители Мордовии получат более 280 млн на компенсации от ЧС

Республика Мордовия получит свыше 280 миллионов рублей из федеральной казны на компенсацию сельхозтоваропроизводителям ущерба, причиненного чрезвычайными ситуациями природного характера в 2017 году.

Стало известно, что распоряжение подписано председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым и опубликовано на официальном веб-сайте ведомства.

Отметим, что межбюджетные трансферты предоставляются помимо нашей республики еще 17 регионам.

Ранее сообщалось, что Мордовия дополнительно получит 292 млн за высокие показатели социально-экономического развития.

Источник: "Известия Мордовии".