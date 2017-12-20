В соседнем с Мордовией районе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Чувашии.
Представители Управления Россельхознадзора по РМ и ПО сообщили, два трупа кабанов были выявлены на территории Порецкого лесничества около 7 километров от села Кожевенное Порецкого района. Лабораторные исследования доказали, что у павших животных африканская чума.
В настоящее время на территории Чувашской республики установлен карантин. Ведутся мероприятия по ликвидации источника африканской чумы свиней и недопущению распространения инфекции.
Ранее сообщалось, что МЧС Мордовии инспектирует учебные заведения республики.
Источник: ursn-rm.ru