В соседнем с Мордовией районе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Чувашии.

Представители Управления Россельхознадзора по РМ и ПО сообщили, два трупа кабанов были выявлены на территории Порецкого лесничества около 7 километров от села Кожевенное Порецкого района. Лабораторные исследования доказали, что у павших животных африканская чума.

В настоящее время на территории Чувашской республики установлен карантин. Ведутся мероприятия по ликвидации источника африканской чумы свиней и недопущению распространения инфекции.

Ранее сообщалось, что МЧС Мордовии инспектирует учебные заведения республики.

Источник: ursn-rm.ru