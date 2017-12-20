В Саранске арестовали водителя "Тойоты", сбившего пешехода на улице Коммунистической

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Коммунистической, где водитель на "Тойоте" совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по "зебре". После ДТП нарушитель скрылся с места происшествия.

В результате столкновения пешеход был доставлен в больницу. К счастью, значительных травм он не получил. Уже после оказания помощи его отпустили домой.

А в это время работники Госавтоинспекции отыскали сбежавшего шофера. В отношении него составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Саранске "Форд" вылетел с дороги после ДТП с пешеходом.

Источник: "Известия Мордовии".