В Саранске "Форд" вылетел с дороги после ДТП с пешеходом

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился около остановки "Мясокомбинат", где шофер на "Форде" сперва совершил наезд на пешехода, а потом не смог справиться с управлением автотранспорта и вылетел с дороги.

На данный момент на месте аварии работают дорожные инспекторы. Данные о пострадавших пока отсутствуют. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мордовии водитель "Шевроле" пострадал в столкновении с "Ауди". Ему назначено лечение на дому.

По этому факту проводится проверка.

Также стало известно о том, что в Зубово-Полянском районе микроавтобус улетел в кювет, пострадал один человек.

Источник: "Известия Мордовии".