Озвучена официальная версия рокового ДТП в Мордовии, в котором погибла 21-летняя сотрудница полиции

В ГИБДД Мордовии озвучили официальную версию смертельного ДТП, которое произошло в Ельниковском районе. Напомним, накануне утром, 19 декабря, на 74 км автодороги Ельники-Краснослободск столкнулись ВАЗ-2115 и КамАЗ. 21-летняя сотрудница МВД Ольга Межина погибла на месте, водитель ВАЗа Максим Богданов был госпитализирован, однако вскоре его отправили лечиться домой.

Как сообщили в ГИБДД, виновником аварии стал Богданов. Ранее уже сообщалось, что "пятнадцатая" выехала на "встречку", где и столкнулась с грузовиком. Теперь эта версия подтверждена официально.

Что заставило молодого человека нарушить правила, пытаются выяснить следователи регионального СКР.

Источник: gibdd.ru/r/13