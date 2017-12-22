Мордовия получит более 217 млн дотаций для обеспечения сбалансированности бюджета

В 2017 году Мордовия получит федеральные дотации в размере 217 млн 845 тыс. рублей для обеспечения сбалансированности бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Всего дотации получат 14 субъектов РФ. Средства пойдут на финансирование первоочередных расходов этих регионов.

Нераспределенный резерв дотаций из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в 2017 году составляет 4,02 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, Мордовия получила свыше 292 млн рублей из федерального бюджета за высокие показатели социально-экономического развития в 2016 году.