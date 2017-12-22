85 правонарушений выявлено в ходе операции "Гражданство" в Мордовии

Сотрудники миграционной полиции Мордовии провели профилактическую операцию "Гражданство". В рамках мероприятия была осуществлена разъяснительная работа среди людей, которые приобрели гражданство России.

В ходе операции проведено 180 мероприятий. Выявлено 85 правонарушений и наложено штрафов на сумму 114 тысяч рублей. Сотрудниками полиции проведена работа по разъяснению гражданам действующего законодательства.

Как сообщалось ранее, очередной этап операции "Перевозчик" завершился в Саранске. За несколько часов мероприятия правоохранители составили на нарушителей 20 административных материалов.