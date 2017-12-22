В Мордовии 22-летняя девушка допилась до смерти

Жительница поселка Красноармейский Торбеевского района позвонила в полицию с сообщением о смерти подруги. 22-летняя девушка умерла прямо в доме звонившей. Предварительно установлено, что жертва скончалась от острой сердечной недостаточности на фоне частого употребления алкоголя.

О похожем случае заявил и мужчина, живущий в одном из пятиэтажных домов на улице Спортивная в поселке Торбеево. В его квартире умер товарищ. В данном случае причиной смерти стала острая алкогольная интоксикация.

Как сообщалось ранее, уроженец Саранска, зарубивший топором собственного гостя, пойдет под суд. Жестокое убийство случилось в октябре нынешнего года.

Источник: 13.мвд.рф