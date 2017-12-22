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В Инсаре на улице Бибишева сгорел магазин

В Инсаре на улице Бибишева сгорел магазин

Пожар уничтожил магазин в Инсаре.

Представители республиканского МЧС сообщили, ЧП случилось накануне утром. Информация в районную ЕДДС поступила в 8:02. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, магазин на улице Бибишева полыхал открытым огнем. Пожарные справились с огненной стихией, однако он успел нанести серьезный ущерб торговой точке.

Вследствие пожара повреждена внутренняя отделка и имущество магазина на общей площади 20 м².  На данный момент эксперты выясняют причину возгорания.

Ранее сообщалось, что жители села в Торбеевском районе спасли прикованную к постели женщину от гибели на пожаре.


Источник: 13.mchs.gov.ru