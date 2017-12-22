Жителю Мордовии грозит срок за нападение с ножом на супругу

В Мордовии мужчина набросился с ножом на собственную супругу.

Сообщается, что уроженец села Мальцево Торбеевского района на почве ревности схватился за оружие. Он стал избивать беззащитную женщину, при этом угрожая убийством.

Затем нанес ей ранение в ногу. В конфликт вмешались работники полиции. Теперь мужчине грозит наказание.

Ранее сообщалось, что жительница Мордовии получила условный срок за нападение с ножом на сожителя.

Также стало известно о том, что суд Мордовии вынес приговор группе нижегородских наркодилеров.

Источник: "Известия Мордовии".