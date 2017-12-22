В Саранске "Хонда" протаранила "Ауди": есть пострадавшая

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Полежава, где шофер на "Хонде" протаранил остановившуюся на светофоре "Ауди".

В результате столкновения пострадала пассажирка немецкого автомобиля. С многочисленными ушибами она была госпитализирована. Оба шофера трезвые.

На данный момент проводится проверка.

Ранее сообщалось, что В Саранске на проспекте Ленина "Дэу" влетел в "Ауди".

Также стало известно о том, что В Саранске арестовали водителя "Тойоты", сбившего пешехода на улице Коммунистической.

Источник: 13.мвд.рф