В Саранске "Хонда" протаранила "Ауди": есть пострадавшая

В Саранске произошло ДТП.
Инцидент случился на улице Полежава, где шофер на "Хонде" протаранил остановившуюся на светофоре "Ауди".
В результате столкновения пострадала пассажирка немецкого автомобиля. С многочисленными ушибами она была госпитализирована. Оба шофера трезвые.
На данный момент проводится проверка.
Ранее сообщалось, что В Саранске на проспекте Ленина "Дэу" влетел в "Ауди".
Также стало известно о том, что В Саранске арестовали водителя "Тойоты", сбившего пешехода на улице Коммунистической.
Источник: 13.мвд.рф