В Мордовии сотрудники ИК-4 задержали метателя телефонов

В мордовских колониях предотвращены попытки доставки неразрешенных вещей.

Представители УФСИН по РМ сообщили, что сотрудниками ИК-4 задержан уроженец Мордовии, который собирался бросить сверток с двумя телефонными аппаратами и зарядками на территорию колонии. На метателя составлен протокол об административном правонарушении.

А вот в исправительной колонии № 18 при досмотре посылки обнаружены четыре сим-карты, скрытые в губке с кремом для обуви. По данному прецеденту ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Мордовии заключенных лишили запрещенных новогодних гостинцев.

Источник: 13.fsin.su