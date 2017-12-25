В Саранске разыскивают похитителя мужской барсетки

Саранские правоохранители разыскивают за кражу молодого человека.

Представители республиканского МВД сообщили, что 9 декабря юноша утащил мужскую барсетку, в которой лежали документы, мобильный телефон, а также банковская карта, с которой он смог обналичить 70 000 рублей.

Приметы вороватого паренька: на вид 20 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см. Был одет в куртку темного цвета с капюшоном. Если вам что-либо известно о человеке на фото, позвоните в полицию.

Ранее сообщалось, что полиция Саранска разыскивает похитителя кошелька из кинотеатра "Мадагаскар".

Источник: 13.мвд.рф