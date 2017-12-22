Полиция Саранска разыскивает похитителя кошелька из кинотеатра "Мадагаскар"

В Саранске правоохранители устанавливают личность мужчины, подозреваемого в краже женского кошелька в холле кинотеатра "Мадагаскар".

Сообщается, что подозреваемому 30-35 лет, плотного телосложения, рост 165-175 см, волосы светлые, короткие. Был одет в черную куртку, серую толстовку и черные джинсы.

Если вам что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщите в полицию.

Ранее сообщалось, что полиция ищет воровку, стащившую кошелек с деньгами и смартфоном на рынке "Заречный" в Саранске.

Также стало известно о том, что житель Мордовии может получить срок за найденный кошелек с деньгами.

Источник: 13.мвд.рф