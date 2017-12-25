В Саранске вскроют капсулу времени 28 декабря

В четверг, 28 декабря, жители и гости Саранска совершат путешествие в иную эпоху.

В этот день, ровно в 13:00 будет вскрыта капсула времени. Текст огласят в торжественной обстановке на Советской площади. Потом в здание администрации Саранска замуруют новое послание потомкам 2050 года.

По словам главы Саранска Петра Тултаева, мы должны задуматься над своими сегодняшними поступками и работать так, чтобы о нас вспоминали с благодарностью. Церемония закладки послания нашим потомкам хороший повод для подобных мыслей.

Ранее сообщалось, что в Саранске полным ходом идет новогодняя битва районов.

Источник: "Известия Мордовии".