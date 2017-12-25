Полиция Саранска разыскивает без вести пропавшего Геннадия Николаева

Правоохранителями Саранска устанавливается местонахождение без вести пропавшего 57-летнего Геннадия Николаева.

Сообщается, что утром 28 октября мужчина ушел из дома, расположенного по проспекту 60 лет Октября, и назад не вернулся. Пропавший был одет в камуфлированную болоньевую куртку, темные брюки, черную вязаную шапку и черные ботинки.

На вид ему 60 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, короткие, глаза серые, носит усы.

Особые приметы: хромает на левую ногу.

Если вам что-либо известно о человеке на фото, позвоните в полицию.

Ранее сообщалось, что в Саранске разыскивают похитителя мужской барсетки.

Источник: 13.мвд.рф