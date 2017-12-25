В Саранске столкнулись две иномарки: водитель "Шкоды" госпитализирован

Накануне в Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на пересечении улиц Строительная и Титова, где шофер на "Шкоде" протаранил "Шевроле".

В результате столкновения водитель чешского авто был в срочном порядке госпитализирован, а вот другой автолюбитель отделался легкими повреждениями и после осмотра медиками был отпущен домой.

По факту аварии возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что в Саранске "Хонда" протаранила "Ауди", есть пострадавшая.

Также стало известно о том, что виновником ДТП в Ковылкинском районе стал водитель "Форда".

Источник: 13.мвд.рф