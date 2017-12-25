В Саранске разыскивают водителя ВАЗа, сбившего женщину на парковке

В Саранске произошло ДТП.

Инцидент случился на улице Попова, где шофер на ВАЗе двенадцатой модели совершил наезд на пешехода на парковке. После происшествия нарушитель скрылся с места ДТП в неизвестном направлении. Потерпевшая с травмами была доставлена в больницу. Уже после оказания помощи она отпущена домой.

Работники республиканского ГИБДД обращаются ко всем, кому что-либо известно о данной аварии, с просьбой сообщить все имеющиеся сведения в дежурную часть ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Саранске столкнулись две иномарки, водитель "Шкоды" госпитализирован.

Источник: 13.мвд.рф