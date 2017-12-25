В Саранске "буханка" вылетела с дороги после столкновения с "КИА"

В Саранске произошло серьезное ДТП с участием внедорожника "КИА". Он врезался в бок "буханке". Фотографии с места ЧП выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видно, что от удара микроавтобус выбросило на обочину. У него сильно повреждена водительская сторона.

Сотрудники ГИБДД выясняют, что стало причиной ДТП. О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Саранске на проспекте Ленина "Дэу" влетел в "Ауди".

Также стало известно о том, что в Саранске арестовали водителя "Тойоты", сбившего пешехода на улице Коммунистической.