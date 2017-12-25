Водитель "пятнадцатой" получил травмы, протаранив столб в Мордовии

В Мордовии водитель вазовской "пятнадцатой" протаранил столб и сам же попал в больницу. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент случился ночью 23 декабря в Атяшево. Известно, что автомобилист потерял контроль над транспортным средством и врезался в световую опору.

В каком состоянии находится пострадавший сейчас, не сообщается. По данному факту ведется проверка.

Ранее сообщалось, что в Саранске на проспекте Ленина "Дэу" влетел в "Ауди".

Также стало известно о том, что в Саранске арестовали водителя "Тойоты", сбившего пешехода на улице Коммунистической.

Источник: 13.mchs.gov.ru