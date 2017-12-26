Житель Саранска ответит за кражу 8 000 рублей из магазина

В полицию Саранска обратилась сотрудница магазина, находящегося в одном из торговых центров Химмаша.

Как оказалось, из торговой точки пропала вся дневная выручка. Средства исчезли в тот момент, когда она на пару минут вышла со своего рабочего места, оставив дверь открытой.

Представители республиканского МВД заявили, в скором времени был задержан 68-летний пенсионер. Мужчина пришел за сдобой, но, увидев открытую кассу, не мог совладать с собой и утащил 8 000 рублей.

За кражу задержанному грозит вплоть до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Мордовии отец едва не зарезал сына-инвалида во время пьянки.

Источник: 13.мвд.рф