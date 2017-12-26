Жителя Саранска могут посадить на 3 года за хранение канабиса

Полиция Саранска задержала 41-летнего местного жителя, при котором были обнаружены наркотики. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, мужчина был остановлен на улице Воинова. Когда стражи порядка досмотрели его личные вещи, то обнаружили пакетик, содержимое которого экспертиза определила как канабис весом 6,35 грамма.

Гражданин сознался, что наркотик он припас еще минувшим летом, обнаружив его на одном из заброшенных полей.

Теперь любителю запрещенного вещества грозит три года колонии.

Как сообщалось ранее, пролетарский суд Саранска вынес приговор 18-летнему жителю Кадошкинского района республики. Молодой человек обвинялся в незаконном приобретении и хранении наркотиков в большом размере.

Источник: 13.мвд.рф