Руководители коммунальных служб Саранска будут трудиться в праздники наравне с подчиненными

Мэр Саранска Петр Тултаев пообещал, что все начальники коммунальных служб города будут отмечать Новый год на рабочих местах. По словам главы столицы РМ, все коммунальные службы будут работать в усиленном режиме, а значит, начальство будет рядом с подчиненными, независимо от того, кому предприятия подчиняются и какой они формы собственности.

"Вопросы жизнеобеспечения – первостепенны. И это не чья-то прихоть. У нас так заведено: если начальник на месте, вопросы решаются оперативно", - сказал Тултаев.

Ранее мэр Саранска пообещал 1 или 2 января пройтись по остановкам общественного транспорта.

Источник: adm-saransk.ru