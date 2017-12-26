В Мордовии столкнулись пассажирский автобус и ВАЗ: есть пострадавшая

Накануне в Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился на трассе Саранск – Б.Березники, где в ДТП попал пассажирский автобус.

Представители республиканской Госавтоинспекции сообщили, что виновником столкновения стал шофер ВАЗ-2108, который выехал на "встречку". Уже после столкновения владелец легковушки с места происшествия скрылся, однако был задержан.

Вследствие аварии пострадала пассажирка автобуса. Девушка самостоятельно обращалась в больницу.

По факту аварии проводится расследование.

Ранее сообщалось, что водитель "пятнадцатой" получил травмы, протаранив столб в Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф