Представители Мордовии остались без финала чемпионата России по ледовому спидвею

Мотогонщики из клуба "Мордовия" приняли участие в полуфинале личного чемпионата России в Нефтекамске. Лучший результат среди наших спортсменов показал Максим Карпухин (9-е место). Следом за ним финишировал Максим Масликов. Дебютант соревнований Даниил Лушников был 16-м.

По результатам двух дней соревнований в финал чемпионата вышли Динар Валеев, Игорь Кононов, Никита Тарасов, Михаил Литвинов, Никита Толокнов.

Как сообщалось ранее, в Саранске состоялись соревнования спортсменов-подводников, посвященные Дню спасателя. В турнире приняли участие более 100 юных спортсменов.