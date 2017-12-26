В Саранске владельца ассенизаторского автомобиля осудят за загрязнение почвы

52-летний житель Саранска будет осужден за нарушение природоохранного законодательства. В пресс-службе СКР по РМ сообщили, что мужчина неоднократно осуществлял услуги по транспортировке жидких химических веществ и отходов производства на личном ассенизаторском автомобиле. Так, в апреле 2017 года он причинил ущерб почве на сумму более чем в 91 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Сейчас оно направлено в суд.

Как сообщалось ранее, житель села Большое Игнатово ответит за незаконную вырубку сосен. В октябре были срублены 14 сосен в 500 метрах от деревни Михайловка.

Источник: mordovia.sledcom.ru