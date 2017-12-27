В Мордовии автоледи на "Хендай" влетела в дерево

В поселке Луховка произошло ДТП, в котором пострадала автоледи. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, на улице Садовая автомобиль "Хендай-Гетц" под управлением женщины вылетел в кювет и врезался в дерево.

После столкновения дама была доставлена в больницу. К счастью, серьезных травм она не получила и вскоре была отправлена долечиваться домой.

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщалось ранее, уроженка Ковылкинского района угодила на скамью подсудимых за угон авто. Нетрезвая 32-летняя женщина пришла в соседнее село к бывшему сожителю, которого не оказалось дома. Дама воспользовалась ситуацией и уехала на его "Ниве".

Источник: gibdd.ru/r/13