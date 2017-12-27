В Мордовии столкнулись пять автомобилей: пострадал один человек

В Мордовии произошло массовое ДТП, в котором, к счастью, никто не получил серьезных увечий. Как сообщили в региональном МЧС, 25 декабря около 11 часов утра на 17-м километре дороги Саранск - Кочкурово столкнулись сразу пять легковых автомобилей.

В результате травмы получил один человек, он был госпитализирован. Кто стал виновником аварии, не сообщается.

Подробности устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Рузаевке произошло тройное ДТП, в котором пострадала женщина. Виновником аварии стал водитель "Рено-Меган", который выехал на полосу встречного движения и врезался в "Тойоту-Короллу". От удара та продолжила движение и врезалась в ВАЗ-21099.

Источник: 13.mchs.gov.ru