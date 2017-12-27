В мордовском селе лихач на "Киа" врезался в "Хендай": двое пострадавших

В мордовском селе Берсеневка произошло ДТП с участием двух иномарок, в котором травмы получили два человека. Как сообщили в республиканской ГИБДД, мужчина на "Киа-Рио" нарушил правила и влетел в "Хендай-Солярис".

В результате водитель и женщина-пассажир корейской иномарки были доставлены в больницу.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось ранее, в Рузаевке произошло тройное ДТП, в котором пострадала женщина. Виновником аварии стал водитель "Рено-Меган", который выехал на полосу встречного движения и врезался в "Тойоту-Короллу". От удара та продолжила движение и врезалась в ВАЗ-21099.

Источник: gibdd.ru/r/13