В мордовском селе лихач на "Киа" врезался в "Хендай": двое пострадавших

В мордовском селе Берсеневка произошло ДТП с участием двух иномарок, в котором травмы получили два человека. Как сообщили в республиканской ГИБДД, мужчина на "Киа-Рио" нарушил правила и влетел в "Хендай-Солярис".
В результате водитель и женщина-пассажир корейской иномарки были доставлены в больницу.
Возбуждено дело об административном правонарушении.
Как сообщалось ранее, в Рузаевке произошло тройное ДТП, в котором пострадала женщина. Виновником аварии стал водитель "Рено-Меган", который выехал на полосу встречного движения и врезался в "Тойоту-Короллу". От удара та продолжила движение и врезалась в ВАЗ-21099.
Источник: gibdd.ru/r/13