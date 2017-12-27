Мордовский боксер стал победителем международного турнира в Самарской области

В Самарской области прошел международный турнир по боксу, на котором отличился и представитель Мордовии. Данила Исаев стал победителем в весовой категории до 56 кг.

Боксер из РМ провел два поединка против спортсменов из Самарской области и Башкортостана, и в обоих одержал победу.

Отметим, что в турнире, помимо российских боксеров, принимали участие гости из Казахстана и Узбекистана.

Как сообщалось ранее, юный боксер из Мордовии Никита Балаев выиграл всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера СССР Б.Н. Грекова. Турнир прошел в Москве.

Источник: mordovia-sport.ru