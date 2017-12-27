Жителей Саранска развезут по домам после новогоднего салюта

В мэрии Саранска сообщили, что после праздничного фейерверка, который пройдет 31 декабря, жителей города развезут по микрорайонам.

Сообщается, что на Химмаш транспорт будет отправляться с улицы Володарского (район школы № 39).

На Юго-запад и Светотехстрой можно будет уехать с улицы Советской (район Кафедрального Собора) и улицы Коммунистической (остановка Театр оперы и балета).

На Юго-запад, в Ялгу и Николаевку – с улицы Московской (остановка "Парк").

Ранее сообщалось, что главная елка Мордовии под патронатом главы республики прошла в Саранске.

Источник: "Известия Мордовии".