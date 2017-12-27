В Саранске предприимчивый экспедитор "заработал" на краже дизельного топлива

В Саранске по подозрению в краже арестован уроженец села Мордовская Пишля.

Представители республиканского МВД рассказали, что задержанный работал шофером-экспедитором в одной из организаций города. В течение нескольких месяцев он постоянно сливал из бака служебного автомобиля дизельное топливо. При этом в бухгалтерию фирмы он приносил фальшивые документы о расходе горючего. В общей сложности им было похищено около 600 л. Мужчина нанес убытков на 20 000 рублей.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что жителя Рузаевки, пока он был на работе, обокрал гость его отца.

Источник: 13.мвд.рф