Владимир Волков провел в Рузаевке совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба

Вчера, 26 декабря, в Рузаевском районе глава Мордовии Владимир Волков провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.

Участники заседания обсудили принимаемые меры безопасности в период проведения новогодних праздников.

Также были рассмотрены вопросы подготовки Рузаевки к проведению мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года, выработан комплекс дополнительных мер по предупреждению совершения на территории Мордовии террористических актов.

Также в процессе заседания были определены приоритетные задачи на 2018 год.

Ранее сообщалось, что жителей Саранска развезут по домам после новогоднего салюта.

Источник: "Известия Мордовии".