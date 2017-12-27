В Саранске правоохранители проверяют елочные базары

В Саранске проходят рейды по выявлению фактов незаконной торговли деревьями хвойных пород.

Сообщается, что представители полиции вместе с работниками регионального минлесхоза проверят все без исключения елочные рынки в Саранске.

За нелегальную рубку елок грозит административный штраф в размере от 3 000 до 5 000 рублей. В случае, если ущерб превысит 5 000 рублей, будет возбуждено уголовное дело. Кроме того, с нарушителя взыскивается ущерб, который может составлять свыше 1 000 рублей за одно дерево.

Ранее сообщалось, что Петр Тултаев пообещал устроить личную инспекцию по Саранску 1 или 2 января.

Источник: "Известия Мордовии".