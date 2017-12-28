Житель Мордовии украл "Стелс"

В полицию Зубово-Полянского района обратилась женщина и сообщила о пропаже велосипеда марки "Стелс" прямо от подъезда. Стоит отметить, женщина оставила транспорт всего на пару минут.

Представители республиканского МВД сообщили, что оперативниками был задержан 46-летний неоднократно судимый местный житель. Как оказалось, украденный транспорт рецидивист спрятал в лесу. Понравившимся велосипедом преступник хотел пользоваться сам.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Саранске предприимчивый экспедитор "заработал" на краже дизельного топлива.

Источник: 13.мвд.рф